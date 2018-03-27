Партия косовских сербов выйдет из правительства Косово

БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Партия нацменьшинства "Сербский список" выйдет из правящей коалиции самопровозглашенной республики Косово, что может привести к новым выборам, десять муниципалитетов с преимущественно сербским населением сформируют Сообщество сербских общин в крае, заявил глава партии Горан Ракич.

Ракич сделал заявление во вторник после консультации с президентом Сербии Александром Вучичем в связи с насильственным задержанием в понедельник в Косовска-Митровице директора канцелярии по Косово и Метохии в сербском правительстве Марко Джурича.

"Сербский список" выйдет из правительства временных органов власти, и оно не больше будет иметь поддержку "Сербского списка", — заявил Ракич в эфире национального телевидения РТС.

По его словам, в среду в Косовска-Митровице пройдет собрание представителей всех десяти муниципалитетов с сербским большинством.

"Скоро будет пять лет от момента подписания Брюссельского соглашения, а Приштина не выполнила обязательства по формированию сообщества сербских общин, поэтому это сделают сами сербские муниципалитеты в Косово", — сказал лидер "Сербского списка".

Без девяти мандатов "Сербского списка" нынешняя правящая в Косово коалиция в составе 52 человек из 120 перестанет быть парламентским большинством, что может привести к внутриполитическому кризису и внеочередным парламентским выборам.

Партия сербского нацменьшинства по итогам прошедших парламентских выборов в Косово поддержала в сентябре 2017 года коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) в обмен на три министерских поста в правительстве самопровозглашенной республики.