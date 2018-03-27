БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Черногория как ответственный партнер НАТО и ЕС во вторник или среду определится по мерам в отношении российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил премьер-министр республики Душко Маркович.

Выступая во вторник перед журналистами в ходе посещения приморского города Бар, черногорский премьер не смог точно указать место инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. При этом он напомнил про обязательства, которые вытекают из членства Черногории в НАТО и кандидатского статуса в ЕС.

"То, что случилось в Лондоне, указывает, что ответственность лежит на российской стороне. Вы видели сильную реакцию международного сообщества в целом: Америки, ЕС и других стран. Конечно, Черногория, как ответственное государство, ответственный и солидарный партнер уже сегодня или завтра и сама определится в связи с этой ситуацией", — заявил журналистам Маркович.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.