СМИ: разведка Южной Кореи подтвердила визит Ким Чен Ына в Китай

ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Разведка Южной Кореи подтверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно совершил 26-27 марта визит в Китай, прибыв в Пекин спецпоездом, сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо".
"Китай действительно посетил Ким Чен Ын", — пишет газета, ссылаясь на высокопоставленный источник в разведорганах.
Ранее еще одна южнокорейская газета "Ханкёре симбун" на своем сайте также утверждала, что ей удалось установить, что на спецпоезде Китай посетил лидер КНДР.
Вместе с тем правительство Южной Кореи, выясняя ситуацию, официально пока не подтверждает этих сведений. Государственные СМИ Китая и КНДР пока ничего на этот счет также не сообщали.