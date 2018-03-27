В Турции сломанный эскалатор "зажевал" мужчину

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Стамбуле мужчина провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора, передает Hurriyet. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.

Инцидент произошел на станции метро "Аязага". На ролике видно, как пассажиры подземки спускаются по остановившемуся трапу. В какой-то момент он начинает движение, при этом на небольшом отрезке лестничного полотна отсутствуют ступени.

Из-за внезапного толчка находившиеся на эскалаторе люди упали. Один мужчина попытался удержаться на краю, но сорвался и провалился внутрь механизма.

Спасательная операция продолжалась в течение часа. Пострадавшего отправили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

По информации СМИ, перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимания.