Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ложную информацию о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.

На Youtube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.

При этом, судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших в пожаре в морги еще не поступали.

Ранее собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали предоставить "настоящее" число погибших в ТЦ "Зимняя вишня". В ответ на это Мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее члены группы сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальную статистику.

Президент России Владимир Путин призвал кемеровчан не сомневаться в официальной информации о погибших и не верить слухам, которые распространяются в соцсетях.