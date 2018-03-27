"Мы беззащитны": в США признали превосходство гиперзвукового оружия России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.

"Прямо сейчас мы беззащитны", — цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.

"Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их", — пояснил он.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия.

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Cистема под названием "Авангард" способна лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.