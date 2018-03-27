Полиция в Каталонии разгоняет протестующих, перекрывших трассу во Францию

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (545)

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Полиция Каталонии приступила к разгону демонстрантов, блокировавших автомагистраль, которая транзитом через каталонскую территорию соединяет Испанию с Францией, передает агентство Europa Press.

Акции протеста начались по призыву "Комитетов защиты Республики" — сети активистов, выступающих за независимость региона, — после задержания в Германии по выданному Испанией ордеру бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщает каталонская Служба по делам транспорта, движение на трассе АР-7 через город Фигерас (провинция Жирона) было прервано около 06.30 (07.30 мск). Около полудня полицейские приступили к разгону акции, они одного за другим поднимают и уводят сидящих на асфальте манифестантов. По данным агентства, правоохранители пускают в ход дубинки.

Каталонские профсоюзы и общественные организации Omnium Cultural и "Каталонская национальная ассамблея" призывают устроить в Барселоне 15 апреля массовый митинг с требованием освобождения ряда каталонских политиков, которых активисты считают политическими заключенными.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании.