ООН: страны, контактирующие с талибами*, должны призвать их к переговорам

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Страны, контактирующие с движением "Талибан"*, должны призвать его к мирным переговорам с властями Афганистана, заявил во вторник спецпредставитель Генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото.

В Ташкенте во вторник проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Страны, которые имеют контакты с талибами*, должны воспользоваться этими контактами, чтобы призвать их к переговорам о мире", — заявил Ямамото, выступая на конференции.

Спецпредставитель ООН отметил, что мировое сообщество должно признать, что мирный процесс в Афганистане должен вестись самими афганцами и движением "Талибан"*. "В том случае если талибы выберут процесс мирных переговоров", — добавил Ямамото.

Спецпредставитель также отметил "смелость президента Гани", выступившего с инициативой прямых переговоров с вооруженной оппозицией, в частности, движением "Талибан"*.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.