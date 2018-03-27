Ирландия объявила о выдворении одного российского дипломата

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ирландия выдворит одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля", сообщает телеканал RTE.

"Аккредитация одного из его (посла РФ) сотрудников с дипломатическим статусом будет прекращена", — цитирует телеканал главу МИД Саймона Ковени.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.