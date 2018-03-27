На севере Афганистана могут находиться до трех тысяч боевиков

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. На севере Афганистана находятся до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе из РФ, стран Центральной Азии и Китая, заявил директор РАТС ШОС Евгений Сысоев.

"Особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики", — сказал Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану.

По словам Сысоева, "обстановка усугубляется тем, что в отличие от талибов, сторонники ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) привержены идее создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята харасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в России