В Британии готовы поговорить с Цукербергом и обсудить Cambridge Analytica

ЛОНДОН, 27 мар – РИА Новости. Британские депутаты готовы поговорить с главой Facebook Марком Цукербергом по видеосвязи и обсудить вопросы, связанные с расследованием дела Cambridge Analytica, сообщил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз.

Ранее газета Independent со ссылкой на письмо Facebook сообщила, что Цукерберг отказался от предложения парламента Великобритании выступить по делу британской фирмы Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные 50 миллионов пользователей соцсети. Вместо этого он попросил одного из своих заместителей представить компанию в британском парламенте.

"Он (Цукерберг — ред.) предложил, что руководитель производственного направления Facebook Крис Кокс мог бы приехать в Лондон и выступить перед комитетом в первую неделю после Пасхи. Мы будем очень рады пригласить господина Кокса к выступлению. Мы, однако, хотели бы услышать разъяснения и от господина Цукерберга… Если он сможет это сделать, то мы бы хотели поговорить с ним лично или посредством видеосвязи, если ему так будет удобнее", — сказал Коллинз, открывая заседание комитета во вторник.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.