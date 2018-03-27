СМИ: Ирландия может объявить о высылке минимум одного российского дипломата

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правительство Ирландии о вторник может объявить о высылке как минимум одного российского дипломата в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает телеканал RTE.

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что "предпримет соответствующие действия", чтобы "продемонстрировать солидарность с нашим ближайшим соседом". По данным телеканала, накануне вечером Ковени провел беседу с британским коллегой Борисом Джонсоном, чтобы проинформировать его по поводу возможного решения о высылке российских дипломатов. При этом, как сообщает RTE, речь может идти о более чем одном российском дипломате.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.