СМИ заговорили о возможном прорыве в отношениях России и Грузии

ТБИЛИСИ, 27 мар – РИА Новости. В преддверии международных Женевских дискуссий, которые пройдут 27-28 марта, СМИ заговорили о возможном прорыве в российско-грузинских отношениях: незадолго до очередного раунда переговоров власти Грузии открыто призвали Россию сделать действенные шаги навстречу друг другу. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Главной темой предстоящих дискуссий должно стать заявление о неприменении силы, работа над которым началась еще в 2012 году.
Необходимость принятия подобного заявления участник переговоров с российской стороны, замглавы МИД Григорий Карасин уже обсудил с сопредседателями от Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Более того, российская газета "Коммерсант" сообщила, что может быть достигнут долгожданный прорыв. В статье было отмечено, что участники переговоров — Грузия, Россия, США, власти Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели консультаций готовят совместную декларацию о неприменении силы в отношениях в регионе.
По информации издания, Карасин выразил надежду, что заявление будет принято на предстоящих переговорах. По словам дипломата, в устной декларации не будет затрагиваться вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии.
Иную информацию озвучил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Менее чем за неделю до переговоров он заявил, что принятие заявления на этом раунде не ожидается.
Разговорам о возможном прорыве в Женеве предшествовало заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Глава правительства обратился к властям России с призывом пойти навстречу друг к другу. Премьер также заявил, что готов к прямому диалогу с абхазами и осетинами.
Кроме того, Квирикашвили выразил надежду на поднятие Женевских переговоров на более высокий уровень, подчеркнув, что сам готов участвовать в них.
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