Центр госязыка затягивает проверку знаний мэра Даугавпилса

РИГА, 26 мар – РИА Новости. Центр государственного языка (ЦГЯ) затягивает проверку знаний латышского языка мэра Даугавпилса Рихардса Эйгимса, пишут местные СМИ.
Как пишут местные издания, дата проверки Эйгимса уже назначена, однако прессе ее пока не называют. Кроме того, что повторная проверка состоится в апреле, никаких комментариев ЦГЯ не дает. По словам представителя Центра, информацию можно будет получить не ранее, чем через две недели.
В случае неудовлетворительного результата проверки, ЦГЯ обратится в суд с требованием отстранить Эгимса от должности мэра.
Ранее за недостаточное знание госязыка мандата лишился депутат Даугавпилсской думы Владислав Боярун.
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