МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором солдат почетного караула президента Украины потерял сознание во время выступления Петра Порошенко.

Инцидент произошел в начале церемонии в честь погибших бойцов Нацгвардии. На кадрах видно, как один из знаменосцев, стоящих по обе стороны от главы государства, пошатнулся и упал на колени, повалив на землю президентский штандарт.

В этот момент к нему подбежал глава Нацгвардии и "прикрыл" собой незадачливого солдата, которого сразу же подняли и увели со сцены.

Военнослужащие уже не первый раз падают в обморок на торжественных мероприятиях с участием президента Украины. Так, глава погранслужбы страны Виктор Назаренко внезапно потерял сознание во время выступления в Киеве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отмечается, что упавшего Назаренко буквально вынесли из зала.