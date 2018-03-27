В ДНР за сутки из-за боевых действий погиб один человек

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Один человек погиб в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"В результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, один защитник республики", — сказал Басурин.