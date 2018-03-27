Москва запросила данные, о которых говорил Хантсман, заявили в МИД

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва обратилась в посольства США и Великобритании с просьбой предоставить данные по делу Скрипаля, о которых в СМИ говорил посол США в РФ Джон Хантсман, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

"Мы сегодня вновь обратились к посольству США и Великобритании (с просьбой) предоставить хотя бы те данные, которые они распространяют между друг другом. И на которые обращают наше внимание. Мы ждем эти материалы", — сказала Захарова журналистам в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

Она также обратила внимание "на действительно беспрецедентное интервью посла США в РФ, в котором журналисты российского издания задали ему несколько вопросов на одну и ту же тему — на каком основании США принимали решение о высылке дипломатов, тем самым подтвердив виновность якобы РФ в том, что случилось в Великобритании".

"Я обращаю ваше внимание, что ни на один из поставленных вопросов посол США не смог дать ответа. Он говорил о неких материалах, которые распространяются посольством Великобритании, и просил журналистов обратить внимание на эти, как он сказал, распечатки. Так вот, ни у одного российского журналиста нет этих самых материалов. Этих материалов нет у российского внешнеполитического ведомства. Эти некие секретные файлы не предаются гласности", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что "недостойно" посла "такой крупной и ответственной за международные отношения и многое, что творится в мире, державы, оперировать данными, которые не предаются гласности и не содержат, как мы сейчас понимаем, какой-то конкретной фактуры".

"Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что там, кроме политических лозунгов, ничего не содержится?" — отметила Захарова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.