Для мира в Афганистане нужны социальные проекты, заявили в МИД Туркмении

Местные жители во время отдыха в Кабуле. Архивное фото

Местные жители во время отдыха в Кабуле. Архивное фото

ТАШКЕНТ, 27 мар – РИА Новости. Туркмения предлагает реализовывать совместные экономические и социальные проекты, которые будут содействовать мирному процессу в Афганистане, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел страны Вепа Хаджиев.

В Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы должны создавать проекты, которые должны объединять вокруг себя все влиятельные силы Афганистана. Именно этот принцип должен подтолкнуть стороны к диалогу", — сказал Хаджиев, выступая на конференции.

Замглавы МИД Туркмении отметил, что задача участников конференции — не только усадить стороны за стол переговоров. "Сегодня вклад каждой страны в смирный процесс оценивается сквозь призму конкретных дел налаживания мирной жизни в Афганистане", — сказал Хаджиев.

Он отметил, что в контексте осуществления туркменской стороной ряда экономических и социально-гуманитарных проектов для Афганистана большую значимость имеет строительство газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ), а также линии электропередачи и волоконно-оптической линии связи по маршруту Турменистан-Афганистан-Пакистан.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума в Ташкенте принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.