Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о признании образования

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами России и Южной Осетии о взаимном признании образования и квалификаций.

Согласно пояснительной записке к соглашению, документ был подписан в Москве 12 апреля 2017 года.

"Соглашение направлено на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях Российской Федерации и Республики Южная Осетия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон", — говорится в пояснительной записке.

Как сообщается, соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, полученного в РФ и Южной Осетии, с предоставлением обладателям образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.

Подчеркивается, что документ отвечает интересам РФ в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением обладателей соответствующего образования в России и Южной Осетии.