Доказательств по "делу Скрипаля" Москве пока не представили, заявили в МИД

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ни одно государство не предоставило никаких доказательств вины Москвы по делу об отравлении в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы задаём вопросы и делаем это публично — на каком основании страны Европейского союза принимали решения о высылке дипломатов? Безусловно, это их суверенное право. Безусловно, высылки дипломатов случаются. Но в данном случае речь идёт о том, что высылка дипломатов проводилась и мотивируется подтверждением обвинений в адрес России. На сегодняшний момент ни одно государство, тем более Вашингтон и Лондон, не предоставили никаких доказательств", — сказала Захарова журналистам в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

"Идёт исключительно манипуляция общественным сознанием за счёт информационных вбросов и какая-то словесная эквилибристика", — добавила она.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.