МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ни одно государство не предоставило никаких доказательств вины Москвы по делу об отравлении в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Идёт исключительно манипуляция общественным сознанием за счёт информационных вбросов и какая-то словесная эквилибристика", — добавила она.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.