Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал, пишут СМИ

ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Спецпоезд из Северной Кореи, прибывший в Пекин накануне, во вторник отбыл с пекинского вокзала, сообщило агентство Киодо.

Поскольку на подобном поезде выезжали с визитами в Китай и Россию прежние лидеры КНДР, не исключается, что на этот раз мог совершить поездку в Пекин нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. Однако, как отмечает Киодо, пока неясно, был ли Ким Чен Ын в этом поезде. Если он действительно побывал в Китае, это был бы первый зарубежный визит лидера КНДР.

Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Южнокорейские СМИ также предполагают, что в поезде из КНДР в Пекин могла съездить сестра Ким Чен Ына, его близкая помощница Ким Ё Чжон. По другим данным, которые приводит Киодо, Китай мог посетить формальный глава государства Ким Ен Нам.

По слухам, северокорейский лидер Ким Чен Ын тайно посетил Китай. По центральным улицам Пекина во вторник промчался такой кортеж, предположительно — с главой КНДР. pic.twitter.com/ABLii5qGgD — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 марта 2018 г.

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Государственные СМИ КНР и Северной Кореи пока ничего не сообщают на этот счет.

По данным Киодо, во вторник вокруг государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине усилили охрану. Утром в тот же день оттуда несколько автомобилей отправились в "силиконовую долину" Китая.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.

Япония, которая совсем недавно выступала против диалога с Пхеньяном из-за его ядерно-ракетной программы, резко изменила свою позицию на фоне развития событий вокруг КНДР и также не исключила проведения саммита с северокорейским государством.