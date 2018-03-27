КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Киев готовит смену "антитеррористической" операции в Донбассе, уже определены временные рамки, к которым нужно подготовить операцию Объединенных сил, сообщил командующий Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому "Пятому каналу".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию. Порошенко 16 марта сделал заявление, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен, введен режим "операции объединенных сил". Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Наев заявил, что не намерен контактировать с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет говорить с ними "на языке военной силы".

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – рассказал Наев, слова которого приводит сайт телеканала.

При этом он не назвал эти сроки подготовки. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента о новой военной операции.

"Антитеррористическая операция — она продолжается и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мною как командующим и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные меры по подготовке этой операции, в частности, планированию, которые продлятся некоторое время", — заявил он.

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