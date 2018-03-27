В МИД Израиля нет информации о планах высылки российских дипломатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон сказал РИА Новости, что не располагает информацией о том, чтобы еврейское государство собиралось высылать российских дипломатов.

"Мне ничего не известно о наличии таких планов", — сказал собеседник агентства. Вопрос о возможности высылки российских дипломатов он переадресовал в канцелярию премьер-министра, откуда ответа пока не поступило.

На инцидент в Солсбери Израиль ранее отреагировал кратким заявлением МИД, в котором осудил "событие в Великобритании", призвал мировое сообщество к сотрудничеству во избежание его повторений, но воздержался от обвинений в адрес России.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.