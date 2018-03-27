ТОКИО, 27 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Впервые с 1954 года в Японии провели реформирование сухопутных сил самообороны, объединив пять их региональных формирований под общим командованием, сообщила телекомпания NHK.

Общее командование будет подчиняться непосредственно министру обороны страны. Приказ от министра будет детализирован на уровне начальника объединенного штаба сил самообороны, а затем передан общему командованию сухопутных сил.

Ранее в сухопутных силах существовало пять региональных подразделений без общей управляющей структуры. Реформа командования призвана придать единую форму управления войсками: такая же структура уже существует в морских и воздушных силах самообороны.

Кроме того, официальный статус получило также подразделение быстрого развертывания, оснащенное техникой, способной передвигаться как по суше, так и по воде. В Японии его официально называют подразделением-амфибией. Оно призвано укрепить защиту юго-западных удаленных островов в регионе, где наращивает активность Китай. Подразделение будет непосредственно подчиняться созданному во вторник общему командования сухопутных сил самообороны.