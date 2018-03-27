ТОКИО, 27 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Впервые с 1954 года в Японии провели реформирование сухопутных сил самообороны, объединив пять их региональных формирований под общим командованием, сообщила телекомпания NHK.
Ранее в сухопутных силах существовало пять региональных подразделений без общей управляющей структуры. Реформа командования призвана придать единую форму управления войсками: такая же структура уже существует в морских и воздушных силах самообороны.
Кроме того, официальный статус получило также подразделение быстрого развертывания, оснащенное техникой, способной передвигаться как по суше, так и по воде. В Японии его официально называют подразделением-амфибией. Оно призвано укрепить защиту юго-западных удаленных островов в регионе, где наращивает активность Китай. Подразделение будет непосредственно подчиняться созданному во вторник общему командования сухопутных сил самообороны.