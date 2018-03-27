Иран призвал страны помочь Афганистану победить терроризм

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Иран призывает государства объединить усилия, чтобы помочь Афганистану победить терроризм, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

По его словам, террористические группы, которые действовали в Афганистане, Ираке и Сирии, ухудшают ситуацию в регионе.

"И я хотел бы подчеркнуть, что мы, все страны, должны сотрудничать в поддержке Афганистана. И если мы объединимся, мы можем подавить терроризм", — сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы государства создали прочную основу для полного сотрудничества. "Поэтому мы сделали соответствующее предложение афганскому правительству", — отметил он.

Аракчи добавил, что борьба с терроризмом требует сосредоточенности. По его мнению, необходимо бороться с идеологией ненависти, чтобы не допускать радикализации населения.

"Война продолжается уже четыре десятилетия, и мы полагаем, что продолжение войны привело к тому, что присутствие иностранных войск (в Афганистане – ред.) не помогло. Поэтому единственное решение – это начать процесс мирных переговоров. И мы поддерживаем афганское правительство в этом позитивном шаге – отослать иностранные войска и наращивать потенциал самого Афганистана", — сказал Аракчи.

По его словам, Иран поддерживает афганское правительство в продвижении мирного процесса.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.