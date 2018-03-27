МИД Китая не располагает информацией о возможном визите лидера КНДР в Пекин

ПЕКИН, 27 мар — РИА Новости. МИД КНР не располагает информацией о возможном визите лидера КНДР в Пекин, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Накануне вечером агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын на поезде прибыл в Китай. Южнокорейское правительство проверяет сообщения о визите Ким Чен Ына в Китай и не исключает, что специальный поезд из КНДР мог привести другого высокопоставленного чиновника.

"В настоящий момент я не располагаю никакой информацией относительно того, что вы спросили. Если у нас будет какая-либо информация, мы опубликуем её своевременно", — ответила Хуа Чуньин на просьбу прокомментировать сообщения о возможном визите в Пекин высокопоставленного официального лица из Северной Кореи.

После брифинга журналисты вновь попытались узнать у Хуа Чуньин хоть какую-то информацию о возможном визите лидера КНДР, однако она отметила: "Мне кажется, что у вас больше информации, чем у меня, если будут какие-либо новости, мы все опубликуем".

По её словам, "Китай и КНДР являются близкими соседями, стороны традиционно поддерживают дружественные отношения и постоянные контакты, Пекин готов работать вместе с Пхеньяном над продолжением развития добрососедских и дружественных отношений, а также играть активную и конструктивную роль в осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова, поддержания на нем мира и стабильности".

Она также выразила надежду, что все заинтересованные стороны приложат максимум усилий для создания благоприятных условий для возобновления шестисторонних переговоров по вопросу урегулирования ядерной проблемы КНДР. Китай надеется, что данную проблему удастся решить путем диалога и консультаций.