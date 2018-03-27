ПЕКИН, 27 мар — РИА Новости. Кортеж без опознавательных знаков с усиленной охраной проехал по центральной улице Пекина Чанъаньцзе на фоне сообщений СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 14.50 кортеж без каких-либо опознавательных знаков, регистрационных номеров или государственных флагов, сопровождаемый мотополицей, двигался со стороны площади Тяньаньмэнь и Дома народных собраний.
После того, как кортеж проехал, движение по улице было открыто.
Ранее в СМИ появились спекуляции, что кортеж северокорейского лидера должен проехать по главной улице Пекина. Днём вдоль Чанъаньцзе были приняты повышенные меры безопасности, полицейские патрули были выставлены через каждые 20-30 метров. Официальных подтверждений о том, что Ким Чен Ын находится в Пекине, до сих пор нет.