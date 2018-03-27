В Брюсселе таксисты проводят акцию протеста против конкурентов из Uber

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Брюссельские таксисты в знак протеста против недобросовестной, по их мнению, конкуренции со стороны водителей из сервиса такси Uber проводят во вторник в столице Бельгии так называемую акцию "улитка" — колонны таксомоторов движутся со скоростью на 20-30 километров в час меньше обычной, сообщили РИА Новости в бельгийской федерации работников такси.

По сообщению полиции, колонна из примерно 300 автомобилей такси, движущаяся с малой скоростью и остановками, уже привела к образованию пробок на столичной окружной дороге. Полицейские предупреждают также автомобилистов о заторах на въездах в Брюссель и в центральной части города.

Брюссельские таксисты, поддержать которых приехали коллеги из Франции, Швейцарии и Великобритании, обвиняют конкурентов из Uber в том, что из-за более низких тарифов те отбивают у них клиентов, порождая недобросовестную конкуренцию. Лишившиеся уже одной трети рынка таксисты требуют, чтобы власти обязали "бомбил" платить налоги, как это делают водители такси.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.