Президенту Эстонии пришлось лететь в Лондон на военно-транспортном самолете

ТАЛЛИН, 27 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что в связи с неисправностью рейсового самолета, который должен был вылететь в Лондон, ей пришлось отправиться с рабочим визитом в Великобританию на военно-транспортном самолете.

"В самолете обнаружилась техническая неисправность, но, к счастью, в то же время 55 британцев летят домой из Эмари (военная авиабаза под Таллином) на транспортном самолете и предлагают подвезти", — написала президент на своей странице в Facebook.

Кальюлайд в понедельник вечером отправилась с рабочим визитом в Великобританию, где встретится с королевой Елизаветой II, примет участие в бизнес-семинаре и выступит с публичными лекциями.

Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии международный батальон НАТО, в составе которого 800 британских военнослужащих.