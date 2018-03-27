САНА, 27 мар — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" в понедельник, помимо ракетных, нанесли и артиллеристские удары по позициям армии КСА в пограничных городах Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости военный источник в провинции Саада.

Ранее представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена в понедельник. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал Al Arabia . По предварительным данным, обломки ракет частично упали на жилые районы, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

"Артиллерия "Ансар Аллах" совершила обстрел 26 марта по военным позициям Саудовской Аравии в Эль-Мвассаме и Эль-Рамде в секторе Джизан. В результате бомбардировки есть раненые и погибшие в рядах саудовской армии", — сообщил источник.

Он также отметил, что артиллерия повстанцев ударила по позициям саудовской армии и войск президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади в городе Наджран и позициям саудовских сил в округе Асир, расположенном на границе с Йеменом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и ряд западных и арабских стран, в том числе, МИД РФ, осудили ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов в Йемене, совершенный в понедельник.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.