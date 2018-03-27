МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что четыре российских дипломата, которых канадская сторона высылает в знак солидарности с Великобританией, должны покинуть территорию страны в течение десяти дней, сообщает газета Presse.
Ранее канадский МИД сообщил, что Канада в знак солидарности с Великобританией высылает четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства, а также отказывает в заявке на аккредитацию еще трех сотрудников российского правительства. При этом, отмечают в МИД, Канада готова к продолжению диалога и взаимодействия с Россией по проблемам, представляющим общие вызовы, и подчеркивает, что нынешние "меры не нацелены против российского народа, с которым у Канады есть продолжительные плодотворные отношения".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.