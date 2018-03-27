Group-IB зафиксировала очередную атаку хакеров группы Сobalt

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, зафиксировала очередную кибератаку с использованием вирусов-вымогателей со стороны известной группировки Cobalt, говорится в сообщении компании.
"Утром 26 марта (ориентировочно в 11.00 мск) центр реагирования на киберинциденты (CERT) Group-IB зафиксировал фишинговую рассылку Cobalt от имени SpamHaus, известной некоммерческой организации, которая борется со спамом и фишингом… Изучив структуру атаки, специалисты отдела анализа вредоносного кода подтвердили, что за рассылкой стоит именно Cobalt", — говорится в сообщении.
В конце марта Европол сообщил о задержании в Испании лидера Cobalt, а на Украине — еще одного участника группы, занимавшегося разработкой вредоносного программного обеспечения.
Группа Cobalt стала известна в 2016 году, с ней связывают атаки на ряд банков СНГ и Восточной Европы. Атаки Cobalt начинаются с целевой рассылки фишинговых писем сотрудникам банка. Вредоносное вложение в письме при его открытии распространяется внутри сети банка, в частности, хакеры получают контроль над системами управления банкоматами. В конце 2017 года впервые в истории финансовой системы России они совершили успешную атаку на банк с использованием системы межбанковских переводов (SWIFT). По данным Group-IB, средняя сумма хищений в результате одного инцидента — примерно 100 миллионов рублей.