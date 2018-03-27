Ташкент призывает к запуску прямого диалога между Кабулом и Талибаном*

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Узбекистан призывает запустить прямой диалог между властями Афганистана и вооруженной оппозицией, прежде всего, движением "Талибан"*, заявил во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на открытии конференции по урегулированию афганского кризиса.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"На внутриафганском уровне необходимо обеспечить запуск прямого диалога, без предварительных условий, между центральным правительством Афганистана и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего, движением "Талибан"*, — сказал Мирзиеев на открытии конференции.

Он отметил, что имеющиеся у сторон вопросы друг к другу могут стать предметом предстоящего переговорного процесса. "Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям", — сказал президент республики.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

* Террористическая организация, запрещена в России