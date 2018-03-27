Посольство России в Австралии сожалеет о высылке своих дипломатов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Канберре выразило сожаление в связи с решением Австралии выслать российских дипломатов.

"Вызывает сожаление, что в силу пресловутой англо-саксонской и евроатлантической солидарности оказался поставленным под удар весь тот сравнительно небольшой, но весомый позитивный капитал в наших взаимоотношениях, который совместными усилиями удалось создать за последние два года", — говорится в заявлении посольства.

"Удивляет то, с какой легкостью союзники Великобритании слепо следуют за ней вопреки нормам цивилизованного двустороннего диалога и международного общения, в ущерб здравому смыслу", — отмечает посольство.

В заявлении подчеркивается, что "отказ от того, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, говорит о нацеленности британской стороны на заранее известный только ей результат".

"Подобные грубые и примитивные акции, как топорно срежиссированное англичанами "дело Скрипалей", могут вести лишь к дальнейшей эрозии той архитектуры международных отношений, на которой зиждились мир и безопасность во всем мире в послевоенный период", — заявляет посольство РФ.

Австралия ранее объявила о решении выслать двух российских дипломатов, определив их как "скрытых сотрудников разведки", в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.