Пентагон назвал оскорбительными заявления о разработке вещества "Новичок"

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. В министерстве обороны США назвали "абсурдными и оскорбительными" заявления российских военных о разработке Пентагоном нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно был отравлен в Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
"Это утверждение абсурдно. Подразумевать, что министерство обороны (США) имело какое-либо отношение к разработке этого химического вещества, категорически ложно и оскорбительно", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Мишель Балданца.
В воскресенье начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко заявил в интервью телеканалу "Россия-1", что разработка газа "Новичок" велась в США и существуют подтверждающие это документы.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.