Пентагон назвал оскорбительными заявления о разработке вещества "Новичок"

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. В министерстве обороны США назвали "абсурдными и оскорбительными" заявления российских военных о разработке Пентагоном нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно был отравлен в Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

"Это утверждение абсурдно. Подразумевать, что министерство обороны (США) имело какое-либо отношение к разработке этого химического вещества, категорически ложно и оскорбительно", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Мишель Балданца.

В воскресенье начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко заявил в интервью телеканалу "Россия-1", что разработка газа "Новичок" велась в США и существуют подтверждающие это документы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.