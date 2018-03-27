Австралия ожидает ответной высылки своих дипломатов из России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл ожидает, что Россия вышлет австралийских дипломатов в качестве ответной меры на действия Канберры.

"Ожидаю, что они тоже вышлют наших дипломатов, это то, что они сделают", — заявил Тернбулл на совместной пресс-конференции с главой МИД Джули Бишоп. Он добавил, что "страны имеют право объявить дипломатов персона нон грата".

Глава МИД, в свою очередь, отметила, что "Австралия уже ввела односторонние санкции против России". "Эффект от санкций, безусловно, сильнее, когда их принимают коллективно. Мы продолжим консультации с Великобританией и другими союзниками и партнерами относительно целесообразности дальнейших действий. Существует множество различных вариантов дальнейших действий, и Чемпионат мира по футболу входит в их число", — заявила Бишоп.

Австралия во вторник решила выслать двух российских дипломатов, определенных как скрытые сотрудники разведки, в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.