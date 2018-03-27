В Японии не стали отвечать на вопрос о возможной высылке дипломатов из РФ

ТОКИО, 27 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель МИД Японии ушел от ответа на вопрос, будет ли Токио высылать российских дипломатов и заявил, что в Японии следят за британским расследование дела Скрипаля, об этом он сообщил РИА Новости во вторник.

"О нашем отношении к тем мерам, которые приняты в Америке и европейских странах: нам известно о сообщениях из Великобритании. Вызывает сожаление и возмущение то, что в Великобритании пострадали граждане. Мы не признаем использование химического оружия и наша страна осуждает такое использование. Те, кто использовал химическое оружие, должны быть наказаны. Во время телефонного разговора между лидерами Японии и России, а также на встрече министров иностранных дел двух стран 21 марта российской стороне была передана позиция нашей страны. Наша страна в отношении этого инцидента внимательно следит за позицией правительства Великобритании и расследованием, которое проводит сейчас английская полиция, а также выражает надежду на то, что с помощью расследования специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в скором времени будет выяснена истина по этому делу", — сказал представитель МИД Японии в ответ на просьбу прокомментировать высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, США и Канады.

На вопрос корреспондента, рассматривает ли Япония аналогичные меры по высылке российских дипломатов, представитель внешнеполитического ведомства лишь повторил сказанное ранее, пояснив, что это все, что он может сказать на сегодняшний день.