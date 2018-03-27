Оправдания высылке российских дипломатов из США нет, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов после заявлений Белого дома о "целиком оправданных действиях" по высылке российских дипломатов заявил, что высылке 60 дипломатов РФ из США нет оправдания.

"Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России – действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет", — говорится в заявлении посла на странице посольства в Facebook.

Комментарий последовал после заявлений представителей Белого дома о "целиком оправданных действиях" американских властей, утверждающих, что российские дипломаты занимались в США шпионской деятельностью.

"Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад", — констатировал Антонов.