Посол России в Белграде возмущен нападением на сербов в Косово

БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Посол России в Белграде Александр Чепурнин выразил возмущение последним нападением на сербов в Косово, об этом он написал на своей странице в Twitter.

В понедельник вечером спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича.

"Возмущены грубой провокацией Приштины. Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией", — заявил российский посол в первой реакции в связи с инцидентом.

По последним данным, от действий полицейского спецназа, применившего светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пострадали 32 человека. Албанские власти в Приштине обосновали эти действия запретом для Джурича на въезд в Косово. Позже сербский чиновник был выдворен с косовской территории в центральную Сербию.

По сообщениям с места событий, в числе получивших ранения министр сельского хозяйства в правительстве Косово серб Ненад Рикало, заместитель директора канцелярии по Косово и Метохии Желько Йович, мэр Лепосавича Зоран Тодич, видеооператор сербского национального телеканала РТС Владимир Милич.

Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности в понедельник поздно вечером в Белграде назвал произошедшее грубой провокацией и тяжелым преступлением. Вучич пообещал, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия. По словам президента, среди участников нападения были два лица сербской национальности.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Фактически сербские власти перестали контролировать территорию своей южной автономии в 1999 году.