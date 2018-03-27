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Разница в дипломатии: как относятся к Хантсману в России и к Антонову в США

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (305)
04:1827.03.2018
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© AFP 2018 / Mandel NganПосол России в США Анатолий Антонов. Архивное фотоПосол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Вот уже около полугода в Москве и Вашингтоне находятся новые послы России и США Анатолий Антонов и Джон Хантсман.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Антонов прибыл в американскую столицу в августе 2017 года в день, когда США объявили об изъятии российской дипсобственности. Хантсман же приехал в Россию чуть позже, в начале октября, после единогласного утверждения сенатом на эту должность.

В своем недавнем интервью изданию Foreign Policy (FP) Хантсман поделился, что когда он был послом США в Китае (2009-2011) большинство дверей для него были закрыты, и он не хотел повторения такого опыта в России. По его словам, когда он приступил к работе в качестве посла США в РФ, то ясно дал понять, что хотел бы одинаковых возможностей как для себя, так и для Антонова, во встречах с официальным лицами.

Однако, на сегодняшний день, как рассказал РИА Новости сам Антонов, число его контактов практически в два раза меньше. При этом, в американском посольстве отметили, что содействуют российскому послу в проведении его встреч на разных уровнях.

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Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В январе 2018 года американское посольство опубликовало в Twitter довольно внушительный список тех, с кем Хантсман уже провел встречи. Он в себя включает, в частности, главу МИД РФ, министра финансов, главу МВД, министра экономразвития, министра обороны, председателя ЦБ, директора СВР, советника и помощника президента РФ, практических всех заместителей министра иностранных дел, глав ряда регионов, патриарха Кирилла и многих других. Аналогично большой список состоит из тех, кому направлен запрос на встречи.

"Как посол Хантсман не раз говорил публично, уровень доверия между нашими странами на правительственном уровне крайне низок. Когда отношения настолько плохи, необходимо больше, а не меньше контактов. Посол США в РФ до сих пор ожидает встреч, которые были официально запрошены еще осенью 2017 года. Помимо встреч, которые мы запрашивали, посол Хантсман всегда открыт к любым возникающим возможностям побеседовать с официальными лицами из различных органов государственной власти, включая губернаторов регионов", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Между тем, в Вашингтоне у российского посла не так много контактов с официальными лицами, и говорить о паритете, о котором рассуждает Хантсман, пока не приходится.

"Я рад, что у него достаточно много встреч в Москве, что его встречают доброжелательно в министерствах и ведомствах, в министерстве иностранных дел Российской Федерации. У меня, к сожалению, не так все здорово получается здесь. Количество встреч, которое есть у меня на сегодняшний день, практически в два раза меньше, чем у уважаемого господина Хантсмана", — рассказал Антонов.

Российский посол признался, что, конечно, хотел бы иметь встреч не меньше, а даже больше, чем у Хантсман в Москве. По словам Олсон, в установлении контактов ему помогает даже американское посольство в Москве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Посол Антонов находится в постоянном взаимодействии с официальными лицами из различных федеральных агентств США. В результате рекомендации посла Хантсмана посол Антонов несколько раз встретился с несколькими членами конгресса США. Кроме того, посол России в США провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената Оррином Хэтчем", — сказала она.

Олсон пояснила, что Хэтч является третьим высокопоставленным лицом в государстве после вице-президента и спикера палаты представителей США.

"Посол Хантсман в свою очередь не имел возможности встретиться ни с одним представителем Государственной Думы. Посол Хантсман провел встречу только с одним представителем администрации президента России. Еще раз повторю, что когда отношения находятся на таком низком уровне, как сегодня, нам необходимо как можно больше контактов, а не меньше", — резюмировала американский дипломат.

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Однако, исходя из последних новостей, на большее число контактов пока рассчитывать не приходится — в понедельник США объявили о высылке из страны 60 дипломатов, а также закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в семидневный срок из-за отравления 4 марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Таким образом, дипломатический состав российского посольства в Вашингтоне сократился более, чем в два раза.

В Москве уже заявили, что примут ответные меры на высылку дипломатов. Насколько жестким окажется ответ России пока неизвестно, но в администрации США предупредили: Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле.

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