Мадуро выразил России соболезнования из-за трагедии в Кемерово

МЕХИКО, 27 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени народа и правительства страны выразил соболезнования россиянам в связи с пожаром в Кемерово, сообщает венесуэльский МИД.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

"Народ и правительство Венесуэлы солидарны с президентом Владимиром Путиным и властями России перед лицом этого непредвиденного рока, и мы молимся за вечный покой для жертв этого трагического происшествия, также желая скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении МИД.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>