Эксперты: обострение отношений России и США не помешает дружбе их граждан

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Отношения между РФ и США находятся сегодня на самом низком уровне за всю их историю, но окончательно разорвать их помешают культурные, научные и бизнес связи двух народов, устоит и годами сложившаяся дружба, заверили РИА Новости опрошенные эксперты.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Руководитель "Россотрудничества" Элеонора Митрофанова сообщала РИА Новости, что среди высылаемых российских дипработников — руководитель Российского центра культуры и науки (РЦКН) в Вашингтоне Олег Жиганов

Комментируя эту информацию, сам дипломат заявил РИА Новости, что "решение американских властей не может не вызывать ничего, кроме сожаления", однако, несмотря на это, РЦКН в Вашингтоне продолжит свою работу в прежнем режиме и не изменит своей главной цели – строить мосты между двумя странами.

Культура и наука соединят два народа

Американские власти пошли в крестовый поход не только против дипломатов, но и против российской культуры, но именно культура и наука станут тем мостом, который вновь соединит два народа, заявила в беседе с РИА Новости советник МИД РФ в отставке и экс-глава РЦКН в Вашингтоне Наталья Батова.

"Это мое личное мнение. История российско-американских отношений всегда была сложной. Но эта же история и должна была нас остудить и научить. Остудить горячие головы, которые принимают решения. Ведь антироссийская истерия американского истеблишмента уже не поддается, на мой взгляд, осмыслению. Это диагноз", — отметила Батова.

По ее словам, за эти годы российско-американские связи дали очень глубокие корни, которые объединили людей и две страны, особенно в области экономического, научного и культурного сотрудничества. Поэтому Батова надеется на человеческое общение.

"Напряжение между двумя государствами создано искусственно. Это сделано теми, кто с самого начала делал и продолжает делать все для того, чтобы эти отношения задушить. Но я считаю, что разрушить этот пласт, уничтожить эту базу будет невозможно", — сказала она.

"Отношения двух стран находятся на таком уровне, что за всю их историю я такого и не припомню. Разного порядка осложнения были. Кубинский кризис, была высылка дипломатов и в 90-х годах", — вспоминает Батова.

"Решение в отношении Культурного центра и нашего дипломата — досадное. Да — успешные и хорошо принимаемые в американском обществе российские дипломаты вызывают раздражение тех, кто пытается разрушить наши отношения. Но российская диаспора, американская общественность предпримут усилия, чтобы продолжить культурный обмен", — заметила собеседник.

"Компромиссы были с обеих сторон, а резкие выпады, связанные с высылкой, призывы "глаз за глаз", они не станут определяющими факторами для российско-американских отношений", — подчеркнула собеседник РИА Новости.

Она напомнила, что попытки открытия Культурных центров, которые начались еще в период Советского Союза, затянулись на десятилетия. И только упорство, с которым обе стороны шли к положительному решению стремлению двух стран вести культурно-образовательное сотрудничество, сделали свое дело

Культура как лекарство

"Я надеюсь, что это решение властей США не повлияет на работу Российского культурного центра, поскольку РЦКН – вне политики. Мы никогда не обсуждали политику там. То, чем мы занимались – образование, торговля, наука и культура. Это удивительно, как жизнь может быть прекрасна без политики", — продолжил в беседе с РИА председатель Клуба друзей РЦКН Ллойд Костли.

"Для меня история с высылкой российских дипломатов – глупая игра. Я не знаю, как это закончится. Я надеюсь, что наши правительства придут к согласию и поймут, как Россия и США важны друг другу", — отметил он.

Костли считает, что отношения России и США важны друг другу "как коже нужна система кровеносных сосудов". Он привел в пример сотрудничество двух стран в области космоса, торговли, науки.

"Что мы слышим по телевидению — наши отношения на самом низком уровне. Но это неправда. Это неправда для концерта юных артистов Вашингтонской оперы и Большого театра, который состоялся в российском посольстве в пятницу, это неправда для российско-американской космической станции, это неправда в бизнесе", — продолжил он и напомнил, что "более ста российских и американских бизнес-гигантов строят совместную работу на ежедневной основе".

"И вот мы имеем эту странную политическую игру на уровне правительств, но они ничего не сделают с людьми. Лучше всего сказал Рейган: Если мы уберем правительства с нашего пути, россияне и американцы будут чувствовать себя прекрасно. Поскольку американцы и русские любят друг друга", — сказал Костли.

И уж точно политики не поставят крест на дружбе между американцами и россиянами, уверен собеседник РИА Новости. "Если вы знаете то, что Олег Жиганов сделал за последние три года, – это просто феноменально. И он совершенно прекрасный человек, и он останется моим другом на всю жизнь", — подытожил он.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.