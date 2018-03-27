ГПУ: Медведчук может быть причастен к деятельности "антиукраинских гнезд"

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Движение "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, может быть причастно к деятельности ликвидированных накануне задержания силовиками руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Рады Надежды Савченко "антиукраинских гнезд" в нескольких городах Украины, считает генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в центре Киева.

"Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины", — сказал Луценко в понедельник в эфире украинской программы "Свобода слова".

Он уточнил, что речь идет не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности.

"Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук", — отметил Луценко. Генпрокурор сообщил, что силовики проверяют деятельность "Украинского выбора" уже больше года.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.