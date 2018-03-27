СМИ: Картер считает назначение Болтона одной из худших ошибок Трампа

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший президент США 93-летний демократ Джимми Картер назвал назначение Джона Болтона советником президента по национальной безопасности "одной из худших ошибок" американского лидера Дональда Трампа, сообщает издание USA Today.

В интервью изданию Картер назвал Болтона "воинственным деятелем", а его назначение "катастрофой для страны".

"Возможно, одной из самых худших ошибок, которые совершал президент Трамп с тех пор, как занял пост, стал прием на работу Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с КНДР и даже за атаку на Иран и кто был одним из ведущих деятелей, которые продумывали решение о вторжении в Ирак", — заявил Картер.

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.