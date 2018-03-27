"Боинг" отказался комментировать претензии США к российскому генконсульству

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представитель американской корпорации "Боинг" вслед за Пентагоном отказался комментировать претензии американских властей о том, что генконсульство РФ в Сиэтле угрожало безопасности находящихся неподалеку подводной лодки и завода авиапроизводителя.

"Без комментариев", — ответил на запрос РИА Новости представитель концерна.

Ранее Пентагон также отказался комментировать РИА Новости эти претензии и предложил по всем вопросам обращаться в Белый дом.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу "Боинг".

Консул-советник генконсульства России в Сиэтле Халит Айсин рассказал РИА Новости, что всего в их дипмиссии работает семь человек и о близости базы подводных лодок к дипмиссии РФ он узнал впервые из заявления Белого дома.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.