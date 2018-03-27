Небензя: Запад мог решить выслать российских дипломатов до "дела "Скрипаля"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед заседанием Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед заседанием Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что западные страны могли договориться о высылке российских дипломатов еще до инцидента в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс в понедельник приветствовала ответ западных стран в адрес России по делу Солсбери, отметив, что "союзники проявили такую солидарность".

"Это дружба против России, несомненно, по поводу дела, которое чем дальше, тем больше обрастает туманными подробностями. Дела, собственно, никакого нет. Есть приговор, поставленный без проведения какого-либо расследования. О неком расследовании нам постоянно говорят, но мы не знаем, что за этим скрывается и постоянно просим, чтобы нам дали какую-то настоящую информацию по этому поводу", — сказал Небензя российским журналистам.

"Чем дальше, тем больше возникает вопросов, в том числе, у меня. Что случилось раньше — инцидент в Солсбери предшествовал высылке российских дипломатов, или решение о высылке российских дипломатов предшествовало инциденту в Солсбери", — отметил он.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.