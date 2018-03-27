Небензя обвинил США в злоупотреблении своими правами

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар — РИА Новости. США злоупотребляют своими правами как государство, принимающее штаб-квартиру ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в связи с высылкой российских дипломатов.

"Сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации", — сказал Небензя российским журналистам.

Он пояснил, что основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года.

"Таким образом, высылку российских дипломатов, также, как и другие недавние недружественные шаги, — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания", — заявил Небензя.

Российский постпред назвал решение США "ударом по нашему представительству". "Но думаю, мы мобилизуемся", — подчеркнул он.

Согласно соглашению, подписанному США и ООН 26 июня 1947 года, "федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям".

Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами лиц упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".

Однако в случае нарушения представителем того или иного государства "привилегии пребывания в стране" — то есть "деятельности в США вне своих официальных обязанностей", предполагается, что "исключение из законов и норм США в отношении пребывания в стране иностранцев" на такого человека распространяться не будут.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.