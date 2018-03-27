Луценко уверен в наличии плана свержения конституционного строя на Украине

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины уверен в существовании глобального плана по свержению конституционного строя в стране, частью которого были якобы подготовка терактов скандальным внефракционным депутатом Рады Надеждой Савченко и митинги в Киеве сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя на Украине я глубоко уверен, и мы ищем этот мозговой центр", — сказал Луценко в понедельник в эфире украинской программы "Свобода слова".

При этом, по его словам, действия депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, а также митинги, организованные в центре Киева сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

"Рубан и Савченко не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей? во время первых попыток штурма Октябрского дворца, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью (плана — ред.) по дестабилизации", — отметил Луценко.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Сторонники Саакашвили несколько раз организовывали в Киеве масштабные марши с требованием импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в стране. Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. В прокуратуре заявили, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записях.