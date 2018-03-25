Армия Израиля по ошибке задействовала батареи ПРО на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар — РИА Новости. Израильские военные признали, что по ошибке активировали сирены воздушной тревоги на границе с сектором Газа и задействовали батареи ПРО "Железный купол".

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что с палестинской стороны ракетных обстрелов не было.

"Обстрела в направлении Израиля не было… Тревога была активирована батареями "Железный купол", которые среагировали на огонь из стрелкового оружия", — говорят военные.

Местное телевидение показывает любительские видеозаписи, которые запечатлели многочисленные пуски противоракет в районе Ашкелона, где за вечер несколько раз сработали системы оповещения об обстреле, призывая 130 тысяч жителей города укрыться в бомбоубежищах.

СМИ предполагают, что пулеметный огонь, который мог стать причиной сбоя, был результатом масштабных учений, которые в воскресенье проводят в секторе Газа боевики из правящего там движения ХАМАС.