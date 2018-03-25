Силовики продолжают обстрел окраин Горловки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел окраин города Горловки, несмотря на запрос о прекращении огня, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представитель ДНР в СЦКК также сообщил, что силовики выпустили 17 мин по направлению Троицкое — Озеряновка. "ВСУ открыли огонь по направлению Троицкое — Озеряновка (окраины Горловки — ред.). Выпущено 17 мин калибром 120 мм", — сказал он.